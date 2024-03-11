Вау, какая: Кэри Маллиган вышла на красную дорожку "Оскара" в наряде от Balenciaga

38-летняя звезда выбрала черно-белое платье.
В этом году актриса Кэри Маллиган была среди номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за свою работу в картине "Маэстро", которая рассказывала о непростых отношениях американского композитора Леонарда Бернстайна и его жены - актрисы Фелиции Монтеалегре.
На мероприятие Кэри надела наряд от Модного дома Balenciaga, но он кардинально отличался от того, что мы привыкли видеть на подиумах этой марки, ведь для актрисы бренд создал потрясающее длинное платье фасона "русалка".
Наряд был выполнен в черном и белом цвете из бархата и фатина. Платье обтягивало фигуру Кэри, имело декольте-сердце и немного открытую спину.
Дополняли платье высокие оперные перчатки и серьги Fred Leighton, каждая из которых украшена 10-каратными бриллиантами в оправе из серебра на золоте.
Статуэтку актриса не получила. Главную награду церемонии унесла домой Эмма Стоун за работу в фильме "Бедные-несчастные".
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