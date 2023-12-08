Вау, какая: Кейт Бекинсэйл подчеркнула стройные ноги мини-нарядом и обувью на огромной платформе

Кейт Бекинсэйл, которую многие помнят по фильмам "Ван Хельсинг" и "Авиатор", посетила мероприятие The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Перед камерами актриса появилась в очень эффектном образе - твидовом мини-платье от бренда Self-Portrait.

Наряд был выполнен в молочном оттенке, имел длинные рукава, гламурные пуговицы с бусинами, а в зоне декольте наряд украшало белое кружево и бант.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Также Кейт сделала гламурный маникюр в стиле кошачий глаз, надела несколько украшений с камнями, а в руке у нее был клатч украшенный стразами. На голове у актрисы был парик со светлыми волосами, а на лице макияж. Главной фишкой образа стали необычные туфли на огромной платформе и каблуках, украшенные стразами.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Также на этом мероприятии в необычном костюме появилась певица Адель и актриса Керри Вашингтон. На церемонии певица и актриса были удостоены наград: Адель - за лидерство, а Керри - за справедливость.

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