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- Шоу-бизнес
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Вау, какая: Ким Кардашьян подчеркнула талию сногсшибательным прозрачным нарядом от Mugler
Она примеряла неожиданный образ из коллекции 1998 года.
Телезвезда продемонстрировала на своей странице в Instagram образ в винтажном корсете от Модного дома Mugler, который подчеркивал изгибы ее фигуры. Ким подписала серию фото «Магия Mugler».
На снимках она позировала в черном наряде из осенней коллекции покойного Тьерри Мюглера 1998 года, который включал пикантное боди с длинными рукавами и высокой горловиной, расшитое пайетками, а также у него было много прозрачных вставок.
Это боди соединялось с чулками, которые были украшены такой же вышивкой.
Основательница бренда Skims добавила немного гламура, дополнив этот наряд шубой длиной до пола из той же коллекции знаменитого бренда.
По какому поводу Ким меряла этот наряд и куда намеривалась его надеть не сообщила.
Однако это не впервые Ким надева Mugler. Она была музой французского гения, и он создал дня нее один из ее самых знаковых нарядов — «мокрое» платье, в котором звезда появилась на Met Gala в 2019 году.
Но помимо этого невероятного образа Ким появлялась на публике еще и в голубом мини, который Мюглер создал для нее, вдохновившись платьем Шер.
Черный наряд с откровенным декольте из коллекции 1998 года тоже есть в гардеробе Ким. Этот наряд вошел в историю как один из самых смелых образов звезды.
Нельзя не вспомнить образ, в котором Ким напоминала древнегреческую богиню. Платье было создано для кутюрной коллекции дизайнера 1999 года, которая носила название «Медузы».