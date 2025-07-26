Вау, какая: Ким Кардашьян подчеркнула талию сногсшибательным прозрачным нарядом от Mugler

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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Телезвезда продемонстрировала на своей странице в Instagram образ в винтажном корсете от Модного дома Mugler, который подчеркивал изгибы ее фигуры. Ким подписала серию фото «Магия Mugler».

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

На снимках она позировала в черном наряде из осенней коллекции покойного Тьерри Мюглера 1998 года, который включал пикантное боди с длинными рукавами и высокой горловиной, расшитое пайетками, а также у него было много прозрачных вставок.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Это боди соединялось с чулками, которые были украшены такой же вышивкой.

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Основательница бренда Skims добавила немного гламура, дополнив этот наряд шубой длиной до пола из той же коллекции знаменитого бренда.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

По какому поводу Ким меряла этот наряд и куда намеривалась его надеть не сообщила.

Модель демонстрирует наряд от Mugler на подуиме, 1998 год / © Getty Images

Однако это не впервые Ким надева Mugler. Она была музой французского гения, и он создал дня нее один из ее самых знаковых нарядов — «мокрое» платье, в котором звезда появилась на Met Gala в 2019 году.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Но помимо этого невероятного образа Ким появлялась на публике еще и в голубом мини, который Мюглер создал для нее, вдохновившись платьем Шер.

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Ким Кардашьян / © instagram.com/manfredthierrymugler

Черный наряд с откровенным декольте из коллекции 1998 года тоже есть в гардеробе Ким. Этот наряд вошел в историю как один из самых смелых образов звезды.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Нельзя не вспомнить образ, в котором Ким напоминала древнегреческую богиню. Платье было создано для кутюрной коллекции дизайнера 1999 года, которая носила название «Медузы».

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press