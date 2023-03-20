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Вау, какая: Ким Кардашьян сходила на шопинг в магазин Виктории Бекхэм в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: Ким Кардашьян сходила на шопинг в магазин Виктории Бекхэм в Лондоне

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Американская звезда реалити-шоу сейчас проводит время в Европе.

После расторжения контракта с Balenciaga, Ким Кардашьян начала немного экспериментировать со стилем и миксовать разные бренды. На днях теледиву заметили на шопинге в магазине дизайнера одежды Виктории Бекхэм, в Лондоне. Ким вышла из бутика с огромным брендированным пакетом.

На ней в тот день были необычные и даже немного олдскульные джинсы от Ottolinger, которые она сочетала с базовой белой футболкой.

Также она обула высокие каблуки, сделала лаконичный любимый нюдовый макияж и распустила длинные волосы.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Позже звезду опять подловили на улице в Лондоне, но в этот образ она уже добавила белоснежную шубу от Celine из коллекции осень-зима 2018.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
418
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