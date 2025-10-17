ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая красавица: Лейтон Мистер — звезда «Сплетницы» — пришла поддержать мужа на мероприятии

16 октября в Голливуде состоялась презентация второго сезона сериала «Никто этого не хочет», в котором главные роли сыграли актеры Кристен Белл и Адам Броди.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лейтон Мистер и Адам Броди

Лейтон Мистер и Адам Броди / © Associated Press

Среди гостей мероприятия появилась Лейтон Мистер — звезда культового сериала двухтысячных «Сплетница».

Лейтон Мистер и Адам Броди / © Associated Press

Лейтон Мистер и Адам Броди / © Associated Press

Дело в том, что Лейтон жена Адама Броди и пришла его поддержать на премьере. Также она сама сыграла небольшую роль в этом проекте. Для мероприятия актриса выбрала просто потрясающее платье от Каролины Шойфеле — дизайнера часов и ювелирных изделий компании Chopard. Платье, которое надела Лейтон из дебютной коллекции Шойфеле. У наряда было глубокое V-образное декольте, лиф черного цвета и яркая юбка с градиентом.

Лейтон Мистер / © Associated Press

Лейтон Мистер / © Associated Press

Также на мероприятии появилась актриса Кристен Белл одетая в красное платье-комбинацию на тонких бретельках от бренда Alex Perry с кружевом на пикантных местах.

Кристен Белл и Адам Броди / © Associated Press

Кристен Белл и Адам Броди / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie