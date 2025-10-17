- Дата публикации
Вау, какая красавица: Лейтон Мистер — звезда «Сплетницы» — пришла поддержать мужа на мероприятии
16 октября в Голливуде состоялась презентация второго сезона сериала «Никто этого не хочет», в котором главные роли сыграли актеры Кристен Белл и Адам Броди.
Среди гостей мероприятия появилась Лейтон Мистер — звезда культового сериала двухтысячных «Сплетница».
Дело в том, что Лейтон жена Адама Броди и пришла его поддержать на премьере. Также она сама сыграла небольшую роль в этом проекте. Для мероприятия актриса выбрала просто потрясающее платье от Каролины Шойфеле — дизайнера часов и ювелирных изделий компании Chopard. Платье, которое надела Лейтон из дебютной коллекции Шойфеле. У наряда было глубокое V-образное декольте, лиф черного цвета и яркая юбка с градиентом.
Также на мероприятии появилась актриса Кристен Белл одетая в красное платье-комбинацию на тонких бретельках от бренда Alex Perry с кружевом на пикантных местах.