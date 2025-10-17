Лейтон Мистер и Адам Броди / © Associated Press

Реклама

Среди гостей мероприятия появилась Лейтон Мистер — звезда культового сериала двухтысячных «Сплетница».

Лейтон Мистер и Адам Броди / © Associated Press

Дело в том, что Лейтон жена Адама Броди и пришла его поддержать на премьере. Также она сама сыграла небольшую роль в этом проекте. Для мероприятия актриса выбрала просто потрясающее платье от Каролины Шойфеле — дизайнера часов и ювелирных изделий компании Chopard. Платье, которое надела Лейтон из дебютной коллекции Шойфеле. У наряда было глубокое V-образное декольте, лиф черного цвета и яркая юбка с градиентом.

Лейтон Мистер / © Associated Press

Также на мероприятии появилась актриса Кристен Белл одетая в красное платье-комбинацию на тонких бретельках от бренда Alex Perry с кружевом на пикантных местах.

Реклама