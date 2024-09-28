Вау, какая красивая: 61-летняя Деми Мур надела бархатное платье от Schiaparelli на гала-вечер

61-летняя актриса Деми Мур посетила празднование 20-летия фонда актрисы Голди Хоун Goldie Hawn Foundation и гала-вечер MindUP, который проводился в Беверли-Хиллз. Перед камерами Мур блистала в черном бархатном платье от одного из своих любимых брендов - французской марки Schiaparelli.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Ее наряд был прямым, длинным, имел короткие рукава и высокую горловину оформленную шелковой тканью бордового оттенка.

Дополнила она лук черными туфлями на каблуках, а также оригинальной сумкой-клатчем с изображением замочной скважины. Запястья Мур украсила несколькими золотыми браслетами, а уши - бриллиантовыми серьгами.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Позировала она на этом гала-вечере с еще двумя легендами - актрисами Голди Хоун, которая собственно являлась виновницей этого торжества, а также Мелани Гриффит.

Деми Мур, Голди Хоун и Мелани Гриффит / Фото: Getty Images

Наряды от Schiaparelli Деми Мур носит довольно часто и надевает их роскошные кутюрные платья на различные светские мероприятия. Например, одним из самых запоминающихся выходов звезды в этом бренде стало ее появление на красной дорожке Каннского кинофестиваля 19 мая, когда она надела оригинальное атласное платье с необычным бантом.

Деми Мур в Каннах / Фото: Associated Press

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