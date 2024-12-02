Вау, какая красивая: актриса Элизабет Херли вышла в свет в платье с рукавами флаттер и вышивкой

59-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли частая гостья различных светских мероприятий и вечеринок. Своим несменным "плюс один" она часто берет единственного сына Дэмиана.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Вчера, 1 декабря, мама и сын, который невероятно на нее похож, посетили вместе гламурное мероприятие в Лондоне - премьеру мюзикла "Дьявол носит Prada", в котором главную роль сыграла актриса Ванесса Уильямс.

По такому случаю британка надела роскошное длинное платье выполненное в бежевых и коричневых оттенках. На наряде была богатая вышивка бисером и пайетками, а узоры, в которых она была выполнена, напоминали рисунок на крыльях бабочки. Также у платья Херли были романтичные рукава флаттер и глубокое V-образное декольте.

Носила она свой наряд в сочетании с золотистыми босоножками на платформе и гламурными украшениями с камнями. Волосы звезда уложила в свою любимую прическу с легкими локонами.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Актриса выглядела сногсшибательно, но наряды подобного стиля она обожает и очень часто носит на светские мероприятия. Некоторые из платьев актрисы даже уже стали культовыми, как, например, ее черный вечерний наряд от Versace, который она носила ровно 30 лет тому назад.

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