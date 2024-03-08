Вау, какая красотка: 70-летняя мама Бейонсе впечатлила образом на светской церемонии

На мероприятии отмечали вклад темнокожих женщин в искусство. 70-летняя Тина Ноулз произвела фурор на дорожке, появившись на церемонии в черном комбинезоне с глубоким вырезом на декольте, широким черным поясом с золотой пряжкой и несколькими дополнительными золотыми аксессуарами, а также в высоких кожаных перчатках и с черной сумкой на короткой ручке, которую держала в руках.

Тина сделала себе красивую укладку волнами, макияж с пышными ресницами и черными стрелками на веках и красной помадой подчеркнула губы. Также в ее ушах были длинные золотые серьги-висюльки, а на запястье золотой браслет.

Тина Ноулз / Фото: Getty Images

Среди гостей церемонии также была актриса Зендея, для которой образ традиционно подобрал ее несменный стилист Лоу Роуч. Она была в джинсах-бойфрендах с низкой посадкой и полупрозрачном сером кружевном корсете.

Читайте также: