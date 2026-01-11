ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая красотка: Дженнифер Лопес в платье-бюстье с прозрачным подолом приехала на светское мероприятие

Дженнифер Лопес посетила Vanity Fair и Amazon MGM Studios Celebrate Awards Season 2026 в баре Marmont в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

В этот раз Дженнифер надела роскошное бордовое платье с корсетом, расшитым камнями и пикантным декольте, а также прозрачной юбкой из коллекции Zuhair Murad, сверху набросила меховую горжетку в тон и подобрала туфли на высоких каблуках от Le Silla.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Образ свой знаменитость дополнила клатчем из бархата такого же оттенка, как и ее основной наряд и надела роскошное колье с бриллиантами и изумрудами и серьги-люстры от Sabyasachi.

Волосы Лопес были распущены и уложены в роскошную прическу, а макияж на лице был выразительным и подчеркивал ее естественную красоту. Фотографиями своего эффектного образа Дженнифер поделилась и в Instagram.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Ранее, напомним, мы показывали, как певица выступала на своем шоу в Лас-Вегасе.

Дата публикации
Количество просмотров
203
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie