- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая красотка: Дженнифер Лопес в платье-бюстье с прозрачным подолом приехала на светское мероприятие
Дженнифер Лопес посетила Vanity Fair и Amazon MGM Studios Celebrate Awards Season 2026 в баре Marmont в Лос-Анджелесе.
В этот раз Дженнифер надела роскошное бордовое платье с корсетом, расшитым камнями и пикантным декольте, а также прозрачной юбкой из коллекции Zuhair Murad, сверху набросила меховую горжетку в тон и подобрала туфли на высоких каблуках от Le Silla.
Образ свой знаменитость дополнила клатчем из бархата такого же оттенка, как и ее основной наряд и надела роскошное колье с бриллиантами и изумрудами и серьги-люстры от Sabyasachi.
Волосы Лопес были распущены и уложены в роскошную прическу, а макияж на лице был выразительным и подчеркивал ее естественную красоту. Фотографиями своего эффектного образа Дженнифер поделилась и в Instagram.
Ранее, напомним, мы показывали, как певица выступала на своем шоу в Лас-Вегасе.