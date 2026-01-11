Вау, какая красотка: Дженнифер Лопес в платье-бюстье с прозрачным подолом приехала на светское мероприятие

Дженнифер Лопес / © Getty Images

В этот раз Дженнифер надела роскошное бордовое платье с корсетом, расшитым камнями и пикантным декольте, а также прозрачной юбкой из коллекции Zuhair Murad, сверху набросила меховую горжетку в тон и подобрала туфли на высоких каблуках от Le Silla.

Образ свой знаменитость дополнила клатчем из бархата такого же оттенка, как и ее основной наряд и надела роскошное колье с бриллиантами и изумрудами и серьги-люстры от Sabyasachi.

Волосы Лопес были распущены и уложены в роскошную прическу, а макияж на лице был выразительным и подчеркивал ее естественную красоту. Фотографиями своего эффектного образа Дженнифер поделилась и в Instagram.

