Вау, какая красотка: Хайди Клум в джинсах и красном пальто появилась перед папарацци

50-летняя модель продемонстрировала очередной стильный лук на публике в Лос-Анджелесе. Она появилась перед камерами папарацци в красной кожаной рубашке, которую заправила в слегка расклешенные голубые джинсы, сверху надела длинное кожаное пальто и обула кожаные туфли-лодочки на шпильках, подобранные в тон наряда.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В руках у Хайди была красная сумка на короткой ручке, знаменитость сделала красивую кудрявую укладку, надела золотые серьги и сделала золотой маникюр. На лице у нее были большие очки от солнца и макияж в натуральных оттенках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В прошлый ее выход на шоу мы видели Клум прямых джинсах, которые она сочетала с водолазкой и блейзером мятного цвета, а также коричневой сумкой Birkin и туфлями в тон.

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