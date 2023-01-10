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Вау, какая красотка: Хелена Кристенсен в купальнике позировала на пляже

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая красотка: Хелена Кристенсен в купальнике позировала на пляже

Хелена Кристенсен / Фото: Хелена Кристенсен/Instagram

Датская красавица Хелена Кристенсен поделилась снимками с отпуска, который провела на море. Звезда сделала несколько фотографий на пляже в купальнике цвета хаки.

54-летняя манекенщица позировала на белоснежном пляже, одетая в слитный купальник на одно плечо от бренда Hunza G. Ее волосы были мокрые и распущенные, а на лице совсем не было макияжа. Выглядела Кристенсен восхитительно.

(листайте фото вправо)

Звезда может похвастаться восхитительной фигурой и не впервые публикует в Сети снимки в купальнике.

Например, недавно манекенщица показывала, как в свой день рождения, который она празднует в Рождество, 25 декабря, решила искупаться в ледяной воде и засняла это на камеру.

(листайте фото вправо)

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Дата публикации
Просмотры
404
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