Вау, какая красотка: Марго Робби пришла на фотосессию к фильму "Барби" в очень коротком платье

В Лондоне, в преддверии выходы премьеры фильма Барби в прокат, состоялась фотосессия для актеров, которые работали над созданием этого фильма. Главная звезда картины - 33-летняя актриса Марго Робби - очаровала публику очередным эффектным образом.

В этот раз австралийка появилась перед камерами в невероятно коротком платье с корсетным верхом.

Этот наряд был создан специально для Марго дизайнером Диларой Фындыкоглу.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Сзади у платья была эффектная шнуровка, а завершали лук красные мюли.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Также актрисе сделали красивый макияж, с помадой в тон ее образа, и собрали волосы в высокую прическу.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Этот образ является отсылкой к кукле Барби 1960 года выпуска под названием "Очарованный вечер" (Enchanted Evening). Набор включал в себя нежно-розовое платье и красный купальник на широких бретельках. Красное мини Марго должно напоминать тот самый купальник.

Кукла Барби "Очарованный вечер" / instagram.com/andrewmukamal

После фотосессии Марго появилась перед камерами во втором наряде с корсетом и цветком на талии, которым просто очаровала публику. Этот образ стал отсылкой ко второму наряду куклы Барби из набора.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Кукла Барби "Очарованный вечер" / instagram.com/andrewmukamal

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