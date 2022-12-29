Вау, какая красотка: София Вергара сделала селфи, позируя в одном бикини

Колумбийская актриса София Вергара отправилась на рождественские каникулы на море. Компанию ей составил муж Джо Манганьелло.
50-летняя актриса теперь делится с подписчиками в Instagram красочными снимками с отдыха, а также хвастается безупречной фигурой в бикини.
"Пляжный бриз и море", - пишет в подписи София.
София надела черное бикини, распустила длинные каштановые волосы и дополнила пляжный лук браслетом, похоже, от французского бренда Van Cleef & Arpels. У Вергары очень естественный макияж на лице.
Также София показала, как пила со своим мужем коктейль в баре и каталась на деревянных качелях, одетая в платье с тропическим принтом.
Отпуск звезда проводит просто отлично. Как и многие ее коллеги, которые после Рождества отправились в теплые края.
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