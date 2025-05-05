ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая: Люпита Нионго в платье с анималистическим принтом пришла на вечеринку

42-летняя актриса подчеркнула стройную фигуру нарядом с принтом «зебра».

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Люпита Нионго

Люпита Нионго / © Getty Images

Папарацци подловили Люпиту Нионго, когда она шла на вечеринку Johnny Walker x Olivier Rousteing, которая прошла накануне Met Gala в Нью-Йорке.

Актриса выглядела эффектно в черно-белом закрытом платье длины миди с анималистическим принтом и длинными рукавами. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями с острыми носками и черно-белым меховым клатчем с анималистическим принтом.

Люпита Нионго / © Getty Images

Люпита Нионго / © Getty Images

Люпита дополнила лук прической с дредами, глаза она подчеркнула черным карандашом и сделала серебряный маникюр. Кольца с камнями завершили образ Нионго.

Напомним, Люпита Нионго на премьере последней части постапокалиптической хоррор-франшизы «Тихое место: День первый» появилась в черном кэтсьюте с пайетками и обнаженными плечами от Prada и черной мини-юбке со шлейфом.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie