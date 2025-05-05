- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая: Люпита Нионго в платье с анималистическим принтом пришла на вечеринку
42-летняя актриса подчеркнула стройную фигуру нарядом с принтом «зебра».
Папарацци подловили Люпиту Нионго, когда она шла на вечеринку Johnny Walker x Olivier Rousteing, которая прошла накануне Met Gala в Нью-Йорке.
Актриса выглядела эффектно в черно-белом закрытом платье длины миди с анималистическим принтом и длинными рукавами. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями с острыми носками и черно-белым меховым клатчем с анималистическим принтом.
Люпита дополнила лук прической с дредами, глаза она подчеркнула черным карандашом и сделала серебряный маникюр. Кольца с камнями завершили образ Нионго.
Напомним, Люпита Нионго на премьере последней части постапокалиптической хоррор-франшизы «Тихое место: День первый» появилась в черном кэтсьюте с пайетками и обнаженными плечами от Prada и черной мини-юбке со шлейфом.