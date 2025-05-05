Вау, какая: Люпита Нионго в платье с анималистическим принтом пришла на вечеринку

Люпита Нионго / © Getty Images

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Папарацци подловили Люпиту Нионго, когда она шла на вечеринку Johnny Walker x Olivier Rousteing, которая прошла накануне Met Gala в Нью-Йорке.

Актриса выглядела эффектно в черно-белом закрытом платье длины миди с анималистическим принтом и длинными рукавами. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями с острыми носками и черно-белым меховым клатчем с анималистическим принтом.

Люпита Нионго / © Getty Images

Люпита дополнила лук прической с дредами, глаза она подчеркнула черным карандашом и сделала серебряный маникюр. Кольца с камнями завершили образ Нионго.

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Напомним, Люпита Нионго на премьере последней части постапокалиптической хоррор-франшизы «Тихое место: День первый» появилась в черном кэтсьюте с пайетками и обнаженными плечами от Prada и черной мини-юбке со шлейфом.