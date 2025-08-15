- Дата публикации
Вау, какая: Маргарет Куэлли в белом мини-платье продемонстрировала стройные ноги на вечернем шоу
30-летняя актриса и дочь Энди Макдауэлл в белоснежном мини от ее любимого бренда Chanel пришла на теле-шоу.
Маргарет Куэлли посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке, где появилась в эффектном аутфите. В эфире она рассказала о съемках в комедийном детективе "Дорогая, не надо!" ("Honey Don't!") от режиссера Итана Коэна.
На звезде было белое мини-платье по фигуре с бретелькой-галтером от бренда Chanel, которое идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные красивые ноги. Кстати, Маргарет обожает носить короткие наряды.
Образ Квелли дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку и нежный макияж с розовыми румянами. Уши Маргарет украсила серебряными серьгами-цветами.
О фильме:
"Дорогая, не надо!" - это второй фильм в "лесбийской трилогии" после "Ляли едут дальше" (2024) Итана Коэна.
События ленты происходят в калифорнийском городе Бейкерсфилде. В центре сюжета частный детектив (Маргарет Кволли), лидер секты (Крис Эванс) и "таинственная женщина" (Обри Плаза).
Напомним, Маргарет Куэлли на специальном показе фильма в Нью-Йорке предстала в черном коротком платьена тонких бретельках.