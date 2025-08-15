Вау, какая: Маргарет Куэлли в белом мини-платье продемонстрировала стройные ноги на вечернем шоу

Маргарет Куэлли / © Getty Images

Маргарет Куэлли посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке, где появилась в эффектном аутфите. В эфире она рассказала о съемках в комедийном детективе "Дорогая, не надо!" ("Honey Don't!") от режиссера Итана Коэна.

На звезде было белое мини-платье по фигуре с бретелькой-галтером от бренда Chanel, которое идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные красивые ноги. Кстати, Маргарет обожает носить короткие наряды.

Маргарет Куэлли / © Getty Images

Образ Квелли дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку и нежный макияж с розовыми румянами. Уши Маргарет украсила серебряными серьгами-цветами.

О фильме:

"Дорогая, не надо!" - это второй фильм в "лесбийской трилогии" после "Ляли едут дальше" (2024) Итана Коэна.

События ленты происходят в калифорнийском городе Бейкерсфилде. В центре сюжета частный детектив (Маргарет Кволли), лидер секты (Крис Эванс) и "таинственная женщина" (Обри Плаза).

Напомним, Маргарет Куэлли на специальном показе фильма в Нью-Йорке предстала в черном коротком платьена тонких бретельках.