Вау, какая: модель Кармен Электра вышла в свет в роскошном платье-кейпе, которое помялось

Она редко посещает подобные мероприятия, но ее появления всегда эффектные.

Американская модель Кармен Электра, которая также сделала и успешную актерскую карьеру, посетила 31-й ежегодный гала-концерт Race to Erase MS Gala в пятницу, который состоялся в Лос-Анджелесе.

52-летняя звезда выглядела эффектно, стильно и гламурно, поскольку появилась в белом длинном платье-кейпе.

Рукава-накидки наряда были расклешенными, а фасон платья приталенный. На горловине и талии его украшала роскошная серебряная вышивка камнями и пайетками. Дополнили ее лук яркий макияж глаз, а также гладкая прическа. В ушах у Кармен сверкали бриллиантовые серьги.

Но была одна деталь, которая испортила ее образ - платье довольно сильно помялось спереди из-за того, что она сидела. Но это не испортило модели настроение, поскольку она продолжала позировать фотографам.

Кармен Электра / Фото: Associated Press

В соцсети она показала, как ехала на это мероприятие. Вероятно, тогда платье и помялось.

Также конфуз случился и с певицей Камилой Кабельо на Met Gala, поскольку ее подвела обувь. Неудачно подобранные босоножки немного испортили эффектность ее образа.

Читайте также: