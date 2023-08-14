Вау, какая: мокрая Ева Лонгория в купальнике сверкнула стройной фигурой на отдыхе

Ева Лонгория порадовала подписчиков новыми фотографиями из отпуска. Актриса наслаждалась жарким днем, загорала и купалась в бассейне, где и решила сфотографироваться.

Она вышла из бассейна мокрая и сексуальная. На Еве был купальник оливкового цвета, прекрасно сидевший на ее стройной фигуре. Актриса продемонстрировала накачанный пресс и соблазнительное декольте.

Напомним, в прошлый раз Ева Лонгория показала снимки в черном бикини с вырезами.

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