Вау, какая: Настя Каменских в леопардовом купальнике продемонстрировала сексуальную пятую точку

Вау, какая: Настя Каменских в леопардовом купальнике продемонстрировала сексуальную пятую точку

NK показала фигуру в новом купальнике с анималистическим принтом.

Кажется, леопардовый принт – самый любимый анималистический принт Насти Каменских. Так как она за время своего отдыха в Мексике продемонстрировала уже три модели леопардового купальника.

На этот раз NK в шоколадно-бежевом купальнике с "хищным" принтом и черном платье-сетке сверху продемонстрировала на камеру свои пышные сексуальные ягодицы. Она распустиила волосы и была без макияжа на лице.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

"Chica caliente", - подписала на испанском снимок артистка, что в переводе означает "Горячая девушка".

Ранее Каменских щеголяла по пляжу в светлом леопардовом бикини, сверху которого надела асимметричное платье-сетку кислотно-салатового цвета. Выглядела в нем певица великолепно.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

В этом луке Настя также похвасталась аппетитной пятой точкой.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Еще артиска продемонстрировала сексуальную фигуру в бело-черно-коричневом леопардовом бикини и легких брюках с принтом "зебра".

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Читайте также: