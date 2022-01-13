Вау, какая: Настя Каменских в леопардовом купальнике продемонстрировала сексуальную пятую точку

NK показала фигуру в новом купальнике с анималистическим принтом.
Кажется, леопардовый принт – самый любимый анималистический принт Насти Каменских. Так как она за время своего отдыха в Мексике продемонстрировала уже три модели леопардового купальника.
На этот раз NK в шоколадно-бежевом купальнике с "хищным" принтом и черном платье-сетке сверху продемонстрировала на камеру свои пышные сексуальные ягодицы. Она распустиила волосы и была без макияжа на лице.
"Chica caliente", - подписала на испанском снимок артистка, что в переводе означает "Горячая девушка".
Ранее Каменских щеголяла по пляжу в светлом леопардовом бикини, сверху которого надела асимметричное платье-сетку кислотно-салатового цвета. Выглядела в нем певица великолепно.
В этом луке Настя также похвасталась аппетитной пятой точкой.
Еще артиска продемонстрировала сексуальную фигуру в бело-черно-коричневом леопардовом бикини и легких брюках с принтом "зебра".
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