Вау, какая: Натали Портман пришла на премьеру практически в образе "черного лебедя"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Май, декабрь" с Джулианной Мур и Натали Портман в главных ролях.

Фильм Netflix впервые показали публике на 76-м Каннском кинофестивале. Теперь же в Музее кино Академии в Лос-Анджелесе состоялась его премьера.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Портман словно вновь перевоплотилась в "черного лебедя", появившись на красной дорожке в коротком платье с V-образным декольте, расшитом пайетками и интересным декором на одной груди, и в черных босоножках на высоких каблуках.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Волосы актрисы были распущены, на лице был легкий макияж, подчеркивающий немного глаза и губы, от каких-либо украшений она отказалась и сделала красный педикюр.

На дорожке Натали позировала вместе с Джулианной Мур, облачившейся в красное макси-платье без бретелек. Она выбрала изящные серебряные украшения в виде серьги-гвоздиков, браслет и одно кольцо с бриллиантами. Рыжие волосы Джулианна распустила и сделала натуральный макияж.

Джулианна Мур и Натали Портман / Фото: Associated Press

Напомним, в центре сюжета фильма супруги Джо и Грейси, которые когда-то были учеником и учительницей, а теперь воспитывают близнецов. Об их истории решают снять художественный фильм. Актриса, которая должна сыграть Грейси, приезжает к ним в гости, чтобы лучше подготовиться к роли, но ее приезд ставит семейное счастье под угрозу.

Натали Портман / Фото: Associated Press

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