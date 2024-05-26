Вау, какая: немецкая фотомодель в красном платье с необычными вырезами и складками

36-летняя Лена Йоханна Герке - немецкая фотомодель и телеведущая, но она также и та, кто выиграл первый сезон программы "Топ-модель Германии" и впоследствии стала ненадолго ведущей этого шоу. В Каннах звезда блистала на протяжении всего кинофестиваля, но одним из самых запоминающихся ее луков стало эффектное красное платье.

Наряд был яркого оттенка, на одно плечо и имел прозрачные вставки из сетчатой ткани, которые создавали эффект "голого" тела. Также у него был длинный шлейф и очень много складок и драпировкой. Некоторые складки ткани напоминали банты.

Дополнила Герке вечерний лук красной помадой, высокой прической и гламурными босоножками со стразами.

Лена Герке / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее она вышла на красную дорожку в черном наряде. Платье Лены было от бренда Alessandra Rich и имело прозрачную ткань на животе и юбке. Выглядела в этом наряде она очень эффектно.

Лена Герке / Фото: Getty Images

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