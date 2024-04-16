Вау, какая: Николь Шерзингер в платье с пикантным декольте и разрезом до бедра пришла на премию

Николь Шерзингер посетила церемонию театральной премии Лоуренса Оливье в Лондоне. Она получила награду за лучшую женскую роль в мюзикле режиссера Джейми Ллойда "Бульвар Сансет".

Николь Шерзингер / Фото: Associated Press

На мероприятии звезда появилась в роскошном аутфите. На ней было черное вечернее шелковое платье на тонких бретельках, со шлейфом и разрезом до бедра, через который она хвасталась стройными ногами.

Николь Шерзингер / Фото: Associated Press

Наряд также имел сексуальное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Кроме соблазнительного бюста, Николь продемонстрировала тонкую талию. Обула она черные лакированные туфли.

Николь Шерзингер / Фото: Associated Press

Шерзингер заплела волосы в длинную косу, сделала макияж с черными стрелками и длинными ресницами. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, на шее – цепочка с подвеской, а на пальцах – кольца с жемчугом и камнями.

Николь Шерзингер / Фото: Associated Press

Николь Шерзингер / Фото: Associated Press

Напомним, Николь Шерзингер в купальнике с гепардовым принтом отдыхала на Мальдивах.

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