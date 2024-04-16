Вау, какая: Николь Шерзингер в платье с пикантным декольте и разрезом до бедра пришла на премию

Бывшая звезда Pussycat Dolls сияла на церемонии в красивом вечернем наряде.
Николь Шерзингер посетила церемонию театральной премии Лоуренса Оливье в Лондоне. Она получила награду за лучшую женскую роль в мюзикле режиссера Джейми Ллойда "Бульвар Сансет".
На мероприятии звезда появилась в роскошном аутфите. На ней было черное вечернее шелковое платье на тонких бретельках, со шлейфом и разрезом до бедра, через который она хвасталась стройными ногами.
Наряд также имел сексуальное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Кроме соблазнительного бюста, Николь продемонстрировала тонкую талию. Обула она черные лакированные туфли.
Шерзингер заплела волосы в длинную косу, сделала макияж с черными стрелками и длинными ресницами. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, на шее – цепочка с подвеской, а на пальцах – кольца с жемчугом и камнями.
Напомним, Николь Шерзингер в купальнике с гепардовым принтом отдыхала на Мальдивах.
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