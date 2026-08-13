Вау, какая: Ольга Сумская в корсете с декольте и шнуровкой впечатлила эффектным образом

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

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Ольга Сумская опубликовала в Instagram серию архивных снимков, сделанных фотографом Юрием Билаком. На них актриса предстала в смелом эффектном образе.

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

Для фотосессии звезда надела черный боди-корсет с чашками и глубоким пикантным декольте. Главным акцентом наряда стала широкая вставка со шнуровкой, которая подчеркнула тонкую талию. Аутфит Ольги дополняли высокие черные сапоги на каблуках.

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Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

Сумской сделали красивую объемную укладку с пышными локонами. В макияже визажисты подчеркнули глаза черными стрелками и густыми ресницами, а на губы нанесли нюдовую помаду с блеском. Знаменитость выглядела просто роскошно.

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Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

Актриса отметила, что раньше ей хотелось кое-что исправить на этих фотографиях, однако теперь она воспринимает их по-другому.

«Одна из самых ярких моих фотосессий с Юрием Билаком… Тогда мне так хотелось что-то отретушировать, подправить, а сейчас смотрю — такие замечательные, естественные, живые снимки без обработки… До эпохи ИИ», — написала Ольга.

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

Снимки действительно получились живыми и атмосферными, а также напомнили, как выглядели глянцевые фотосессии до появления фильтров и технологий искусственного интеллекта.

Ольга Сумская / © Instagram Ольги Сумской

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