Вау, какая: Памела Андерсон пришла на мероприятие в черном платье с халтером

55-летняя звезда решила отказаться от слишком вызывающих нарядов и по последнее время удивляет классическими фасонами.

Актриса Памела Андерсон посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе, организованный ЛГБТ-центром. Появившись перед камерами в Fairmont Century Plaza, где проходило мероприятие, бывшая модель Playboy привлекла особое внимание, поскольку довольно редко выходит в свет.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На Памеле было лаконичное черное платье с декольте и широким халтером. Ткань, из-которой выполнено платье, была довольно плотной и текстурированой.

Образ Андерсон дополнила бежевым клатчем с декором и черными туфлями. Также она сделал макияж и укладку с легкими, но объемными локонами.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Напомним, что несколькими днями ранее актриса появилась на презентации коллаборации H&M и Mugler.

Читайте также: