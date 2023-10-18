Вау, какая: Пэрис Хилтон очаровала гламурным нарядом со стразами и бантами

Платье идеально сидело на фигуре и подчеркивало ее.

Голливудская блондинка и светская львица Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, куда прилетела для очередного интервью на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном.

На Пэрис было гламурное платье с опущенной линией плеча и полностью усыпанное стразами, которые переливались с черного в зеленый цвет. Спереди платье также было украшено двумя маленькими бантами, пуговицами и имело небольшую драпировку на талии.

Дополнила она это платье маленькой сумкой с короткой ручкой и большим бантом от Self-Portrait, а также туфлями с бантами Mach & Mach. Волосы Пэрис распустила и уложила в легкие волны, сделала макияж и надела солнцезащитные очки.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

На шоу она появилась, чтобы прорекламировать второй сезон своего реалити-шоу Paris In Love, премьера которого состоится 30 ноября на канале Peacock.

Читайте также:

Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)