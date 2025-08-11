ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая: певица Тайла пришла в провокационном голубом наряде на мероприятие

Чтобы привлечь больше внимания, девушка носила топ растегнутым.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Тайла

Тайла / © Getty Images

Южноафриканская певица и автор песен Тайла, которая наделала много шума в прошлом году из-за своего платья из песка, посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood 2025 в Лос-Анджелесе. Светский вечер прошел в фешенебельном отеле, а 23-летняя девушка появилась на нем в необычном провокационном наряде.

Тайла носила голубой топ и мини-юбку от бренда Palomo Spain из круизной коллекции 2026 года. Обе части наряда были украшены большими складками. Топ она носила практически расстегнутым, добавив таким образом луку интересности, а на ее юбке бел большой черный бант. Также образ девушки дополняли черные босоножки на платформе, украшения с перьями в волосах, золотой маникюр и макияж с золотыми и голубыми тенями.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

также напоминим, что в начале лета девушка немного оскандалилась, поскольку скопировала образ Бритни Спирс, но отрицала это. Дело в том, что 23-летняя певица вышла на сцену музыкального фестиваля Coachella в зеленом бюстье, которое носила в сочетании с очень короткими джинсовыми шортами украшенными бисером и бахромой.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

Бритни, которая вошла в историю поп-культуры, как одна из самых успешных и популярных исполнительниц, носила в 2001 году на VMA такой же наряд, только более гламурный, поскольку на ее коротких шортах был декор стразами и камнями, также камни были на зеленом бюстье.

Бритни Спирс / © Getty Images

Бритни Спирс / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie