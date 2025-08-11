Вау, какая: певица Тайла пришла в провокационном голубом наряде на мероприятие

Тайла / © Getty Images

Реклама

Южноафриканская певица и автор песен Тайла, которая наделала много шума в прошлом году из-за своего платья из песка, посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood 2025 в Лос-Анджелесе. Светский вечер прошел в фешенебельном отеле, а 23-летняя девушка появилась на нем в необычном провокационном наряде.

Тайла носила голубой топ и мини-юбку от бренда Palomo Spain из круизной коллекции 2026 года. Обе части наряда были украшены большими складками. Топ она носила практически расстегнутым, добавив таким образом луку интересности, а на ее юбке бел большой черный бант. Также образ девушки дополняли черные босоножки на платформе, украшения с перьями в волосах, золотой маникюр и макияж с золотыми и голубыми тенями.

Тайла / © Getty Images

также напоминим, что в начале лета девушка немного оскандалилась, поскольку скопировала образ Бритни Спирс, но отрицала это. Дело в том, что 23-летняя певица вышла на сцену музыкального фестиваля Coachella в зеленом бюстье, которое носила в сочетании с очень короткими джинсовыми шортами украшенными бисером и бахромой.

Реклама

Тайла / © Getty Images

Бритни, которая вошла в историю поп-культуры, как одна из самых успешных и популярных исполнительниц, носила в 2001 году на VMA такой же наряд, только более гламурный, поскольку на ее коротких шортах был декор стразами и камнями, также камни были на зеленом бюстье.