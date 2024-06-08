Вау, какая: поп-звезда Кайли Миноуг появилась на вечеринке в Греции в гламурном платье

56-летняя австралийская певица Кайли Миноуг посетила гламурную светскую вечеринку открытия Manko Athens в рамках мероприятия One&Only Aesthesis Grand Opening Party, которая состоялась в Афинах. Поп-звезда выбрала для выхода в свет эффектное черное платье на тонких бретельках от бренда Balmain, которое было полность расшито пайетками.

По бокам платья на талии была аппликация в виде перьев. Выполнена она серебристыми пайетками и бисером. Также наряд Миноуг украшал очень высокий разрез, открывающий ее ноги, и небольшой шлейф.

Сочетала платье Кайли с гламурными босоножками с ремешками. Образ завершала прическа с объемными локонами, макияж и черный маникюр.

Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

Несколькими эффектными кадрами артистка поделилась на своем странице в Instagram. Кайли позировала на пляже сидя на огромном пуфе и сняла обувь.

Также это мероприятие посетила звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл. Актриса прилетела в Грецию сразу после того, как появилась на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке, где является одной и судьей. Носила она платье в полоску и на одно плечо.

Ким Кэттролл и Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

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