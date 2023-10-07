Вау, какая: Рианна появилась на улице в эффектном луке с декольте и "мокрой" укладкой

Певица Рианна продолжает проводить время в Нью-Йорке с отцом своих детей - рэпером A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс. Несколько дней тому назад Раким отпраздновал день рождения, но пара решила задержаться в отеле после праздника и в пятницу, 6 октября, их опять сфотографировали папарацци.

Рианна была одета в широкие джинсы и укороченную джинсовую рубашку, а вот под низ надела черный бюстгальтер и белую рубашку, которую завязала на узел под грудью.

Волосы звезда уложила в "мокрую" прическу, обула черные туфли на каблуках, а на глаза надела солнцезащитные очки. Шею Рианны украшало много драгоценностей, среди которых было и колье от Bvlgari.

А вот Раким выбрал в этот раз более лаконичный лук, поскольку сочетал светлый костюм с белой футболкой. Шею рэпер также украсил драгоценностями, а в руке нес большую зеленую сумку.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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