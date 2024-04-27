Вау, какая: Рианна удивила поклонников облегающим бежевым платьем без бретелек

В этом наряде она выглядела эффектно и стильно. Такой цвет платья, вероятно, был выбран, чтобы соответствовать тематике мероприятия.
Рианна - одна из самых известных и успешных женщин в мире, поскольку помимо музыкальной карьеры еще и является основательницей косметической империи Fenty Beauty и бренды белья. 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась презентация нового продукта звезды - стойкой тональной основы Luminous Longwear Foundation, которую она лично посетила.
Рианна вышла к фотографам в бежевом платье-бюстье с эффектным декольте. Наряд подчеркивал фигуру и был выполнен из ворсистой мягкой ткани. Дополнила она наряд босоножками со шнуровкой макияжем в бежевой гамме, а также золотыми украшениями - на запястьях у нее были красивые браслеты.
Поскольку недавно звезда немного сменила имидж и стала блондинкой, то в этот раз свои красивые волосы просто выровняла и уложила на бок.
Также Рианна сама снялась в рекламе своего нового продукта.
Ранее новый косметический продукт такжен представила Пэрис Хилтон и тоже снялась в его рекламе.
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