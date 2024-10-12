Вау, какая: Рианна в пушистой шубе и корсете появилась на презентации своего бренда нижнего белья

Она умеет эффектно рекламировать свой бренд.
Певица и предпринимательница Рианна блистала на гламурном мероприятии в Лос-Анджелесе - вечеринке в честь запуска новой линейки белья с кружевом от своего бренда Savage X Fenty.
На мероприятии она появилась в эффектном наряде, который включал кружевной корсет и колготки с новой коллекции Savage X Fenty, выполненные в серо-коричневом цвете.
Дополнила этот бельевой лук Рианна объемной и пушистой шубой от бренда Fendi, мюлями от Saint Laurent с камнями, а также драгоценностями, красным маникюром, гламурным макияжем и париком с каре (ведь на самом деле у Рианны волосы намного короче).
Также Рианна обычно сама снимается в рекламе своего бренда. Недавно новинку она рекламировала в белом парике и чулках желтого цвета.
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