Вау, какая: Рианна в пушистой шубе и корсете появилась на презентации своего бренда нижнего белья

Певица и предпринимательница Рианна блистала на гламурном мероприятии в Лос-Анджелесе - вечеринке в честь запуска новой линейки белья с кружевом от своего бренда Savage X Fenty.

На мероприятии она появилась в эффектном наряде, который включал кружевной корсет и колготки с новой коллекции Savage X Fenty, выполненные в серо-коричневом цвете.

Дополнила этот бельевой лук Рианна объемной и пушистой шубой от бренда Fendi, мюлями от Saint Laurent с камнями, а также драгоценностями, красным маникюром, гламурным макияжем и париком с каре (ведь на самом деле у Рианны волосы намного короче).

Рианна / Фото: Getty Images

Также Рианна обычно сама снимается в рекламе своего бренда. Недавно новинку она рекламировала в белом парике и чулках желтого цвета.

Читайте также:

Образы Рианны на светских мероприятиях и в обычной жизни (40 фото)