Вау, какая роскошная: Аманда Холден в гламурном серебристом ансамбле стала самой яркой звездой BAFTA
Британская теле- и радиоведущая посетила церемонию вручения премии BAFTA Television Awards, которая прошла в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
55-летняя Аманда Холден надела изысканный серебристый комплект из атласа от Basil Soda, включающий топ на тонких бретельках и длинную юбку с изысканными складками и прозрачной вставкой шифона, спадающей вниз и превращающейся в длинный шлейф.
Гламурный наряд был декорирован камнями, стразами, кристаллами и пайетками. Образ Холден дополнила также украшениями с камнями, любимой прической с распущенными волосами и ярким макияжем. Также особое внимание привлекал бронзовый загар звезды.
Надела она босоножки от Aquazzura, а клатч выбрала в виде конверта от Tyler Ellis.
Недавно Аманда также выходила на красную дорожку, она посетила премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» с 20-летней дочерью Лекси.