Вау, какая: роскошная Оля Полякова в откровенном платье соблазнительно станцовала на камеру

Артистка порадовала подписчиков красивым видео.
Оля Полякова опубликовала в Instagram красивое пикантное видео, на котором она продемонстрировала эффектный и сексуальный образ.
Певица предстала перед камерой в откровенном черном платье от украинского бренда AYSINA. Наряд имел американскую пройму, сетчатый перед с кристаллами, обнаженную спину и прозрачные вставки на юбке спереди с разрезами. В этом платье Полякова выглядела роскошно и кокетливо.
Аутфит певица дополнила оперными прозрачными перчатками и черными лакированными босоножками на высоких платформах и каблуках. Она сделала элегантную прическу с высоким пучком, нежный макияж и завершила лук длинными серьгами.
Звезда соблазнительно танцевала на лестнице под свой хит "Білий налив", подпевая и демонстрируя стройную фигуру.
"Дорогие мои, помните: мы сами выбираем свое настроение! Жизнь дарит нам множество моментов, но именно мы решаем, как на них реагировать. Выбирайте радость, выбирайте улыбку, выбирайте счастье! Желаю вам незабываемого вечера, полного тепла и хорошего настроения! А настроение можно поднять, слушая песню "Білий налив", — написала Оля в посте.
Напомним, ранее Оля Полякова показала, как в красном купальнике скупалась в Средиземном море.
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