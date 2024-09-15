Вау, какая: Рози Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Лондоне

37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – посетила Неделю моды в Лондоне. Звезда появилась среди гостей показа коллекции весна-лето 2025 бренда Nensi Dojaka.

Эта марка характерна своими запоминающимися полупрозрачными нарядными сделанными из разных материалов: тонкого трикотажа, шифона или органзы. Рози в этот раз отдала предпочтение подобному сексуальному наряду.

Известная модель появилась в прозрачных штанах-клеш, которые сочетала с черным бюстгальтером и совершенно прозрачным боди. Дополнял образ маскулинный черный трендовый блейзер, который она носила с подвернутыми рукавами, туфлями на каблуках и клатчем. Гламура этому образу добавляли украшения от Tiffany & Co.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Напомним, что также Неделю моды в Лондоне посетила 51-летняя Кейт Бекинсэйл. Она появилась на показе коллекции весна-лето 2025 бренда Harris Reed.

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