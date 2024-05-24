Вау, какая: Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так..." в обтягивающем платье

Звезда "Секса в большом городе" - 59-летняя Сара Джессика Паркер - опять под прицелом папарацци. Ее подловили вечером на улице в Нью-Йорке во время съемок третьего сезона сериала "И просто так...".

В этот раз актриса выглядела потрясающе. Костюмеры сериала подобрали для нее синее обтягивающее платье, украшенное мелкими стразами. Этот наряд был ниже колен, имел длинные рукава и глубокое декольте.

Пикантности луку она добавила нижним бельем, поскольку надела кружевной черный бюстгальтер, который выглядывал из декольте. Также Паркел обула серебристые туфли на каблуках - один из главных обувных трендов лета 2024, и дополнила их гламурной сумкой со стразами. Завершали экранный лук актрисы несколько украшений, объемная укладка и макияж.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также на этой неделе Паркер появилась на съемках в нежном и романтичном наряде от Simone Rocha. Он состоял из платья и пальто, которые были выполнены из сетчатой ткани нежного пудрового оттенка и украшены розами на юбке и рукавах.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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