Вау, какая: Селена Гомес в элегантном платье Elie Saab сияла на премьере фильма

32-летняя артистка в изысканном образе total black пришла на ивент.

Селена Гомес посетила премьерный показ фильма "Эмилия Перес" в Египетском театре в Лос-Анджелесе. В ленте она сыграла вместе с Зои Салданой.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

На ивенте Селена предстала в элегантном образе. На ней было кутюрное черное платье по фигуре длины макси от бренда Elie Saab. Наряд имел атласный верх, обнаженные плечи, драпировку на туловище и длинный шлейф.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфит артистка дополнила черными кожаными оперными перчатками и черными остроносыми туфлями.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес сделала элегантную прическу, макияж с длинными ресницами и шоколадной помадой, а уши украсила бриллиантовыми серьгами-кольцами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, Селена Гомес появилась на гала-вечере Academy Museum Gala в бархатном платье по фигуре цвета индиго от бренда Alaïa.

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