Вау, какая: Селена Гомес вышла на красную дорожку в двух гламурных платьях с блестками

31-летняя звезда выглядела просто потрясающе.
Певица и актриса Селена Гомес решила основать благотворительный фонд Rare Impact Fund в поддержку психического здоровья молодежи. Первое мероприятие для звездных гостей состоялось в Лос-Анджелесе 4 октября.
Перед камерами звезда появилась в двух роскошных и гламурных образах. Первое платье, в котором звезда вышла на красную дорожку, было серебристым и длинным, также у него был длинный шлейф и декор спереди в виде большого цветка.
Платье было полностье расшито пайетками и кристалами. Дополнила наряд девушка крупными серьгами и прической-каре.
Позже она переоделась в мини-платье от бренда Rahul Mishra. Гламурный наряд был фиолетового оттенка и в виде огромного цветка. Дополнила Селена это платье фиолетовыми мюлями на каблуках.
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