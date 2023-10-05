Вау, какая: Селена Гомес вышла на красную дорожку в двух гламурных платьях с блестками

Певица и актриса Селена Гомес решила основать благотворительный фонд Rare Impact Fund в поддержку психического здоровья молодежи. Первое мероприятие для звездных гостей состоялось в Лос-Анджелесе 4 октября.

Перед камерами звезда появилась в двух роскошных и гламурных образах. Первое платье, в котором звезда вышла на красную дорожку, было серебристым и длинным, также у него был длинный шлейф и декор спереди в виде большого цветка.

Платье было полностье расшито пайетками и кристалами. Дополнила наряд девушка крупными серьгами и прической-каре.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Позже она переоделась в мини-платье от бренда Rahul Mishra. Гламурный наряд был фиолетового оттенка и в виде огромного цветка. Дополнила Селена это платье фиолетовыми мюлями на каблуках.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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