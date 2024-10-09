Вау, какая: шеф-повар в леопардовом платье Oscar de la Renta сияла на красной дорожке

Американская бизнес-леди и шеф-повар – Бэтенни Франкель – посетила церемонию награждения премии журнала Glamour "Женщина года", состоявшейся в Нью-Йорке.

Бетенни Франкель / Фото: Associated Press

Женщина приковала к себе внимание гламурным аутфитом на красной дорожке. Она сияла в леопардовом платье миди из коллекции осень-зима 2024 года бренда Oscar de la Renta. Наряд имел корсетный верх, тонкие бретельки, пикантное декольте и пышную юбку.

Бетенни Франкель / Фото: Associated Press

Лук Бэтенни дополнила золотистыми босоножками на шпильках и черной сумочкой Hermes Birkin. Она собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с пышными ресницами и шоколадной помадой и бирюзовый маникюр. В ушах у Франкель были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее – золотое колье, а на руках – часы и кольцо.

Бетенни Франкель / Фото: Associated Press

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