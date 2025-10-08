ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая шикарная: Дженнифер Лопес в гламурном платье появилась на интервью

Звезда выбрала оригинальный наряд с декором.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес в рамках промо-кампании к фильму «Поцелуй женщины-паука», в котором исполнила главную роль, появилась на интервью в программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

Звезда выбрала для своего выхода гламурное длинное платье от бренда Elie Saab из коллекции Resort 2026. Наряд был кремового оттенка и полностью расшит мелкими пайетками, в верхней части платье было свободным и с напуском, а вот юбка была приталенной и со шлейфом. На руках и декольте платье украшало кружево.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер дополнила образ прической с низким хвостом, ярким макияжем и украшениями с камнями — на ее шее была золотая цепочка с огромным камнем в виде сердца.

Это появление звезды в шоу произошло после того, как она посетила премьеру фильма. Появление Лопес на красной дорожке стало сенсационным, ведь вышла она на нее с бывшим мужем Беном Аффлеком. Пара мило позировала вместе, обнималась и болтала.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Роскошные образы Дженнифер Лопес (30 фото)

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

