Вау, какая стильная: Кайя Гербер приехала на Парижскую неделю моды

Дочь Синди Кроуфорд уже попала под прицел фотографов в столице Франции.

22-летняя Кайя Гербер присутствовала на показе The Row во время Недели моды в Париже. Ее сфотографировали папарацци по пути на шоу.

Модель была в сером брючном костюме под который одела темную рубашку, расстегнув несколько пуговиц на груди, и обула лаковые туфли-лодочки на высоких каблуках.

В ушах у Кайи были серьги-висюльки с черными камнями, на лице солнцезащитные очки в черной оправе, волосы она распустила, а маникюр сделала светлым. Выглядела дочь Кроуфорд очень стильно.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Возлюбленный Кайи Остин Батлер тоже сейчас в Париже. Ожидаем увидеть парочку вместе перед фотокамерами. Напомним, ранее мы показывали, как красивая Кайя Гербер вышла на дорожку с возлюбленным.

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