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Вау, какая: супермодель 90-х Эмбер Валлетта сверкнула откровенным декольте на модном шоу

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1139
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: супермодель 90-х Эмбер Валлетта сверкнула откровенным декольте на модном шоу

Эмбер Валлетта / Фото: Getty Images

Показ новой коллекции состоялся в рамках Недели моды во Франции. Креативный директор Alaia Питер Мулье решил провести шоу несмотря на протесты в городе.

Актриса и супермодель 90-х Эмбер Валлетта попала под прицел папарацци на улице в Париже, когда направлялась на модное шоу бренда Alaia, что состоялось 2 июля.

На звезде был эффектный образ в черном цвете, который включал тонкую шифоновую блузу с длинными рукавами, капюшоном и откровенным декольте почти до пупка, которую Эмбер надела с плотной юбкой-карандашом в рубчик.

Наряд модель дополнила большими серьгами-кольцами, босоножками с двумя ремешками и серебристой сумкой с цепочкой. На лице у Валлетты был лаконичный макияж, а волосы она собрала.

Эмбер Валлетта / © Getty Images
Эмбер Валлетта / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1139
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