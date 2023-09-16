Вау, какая: супермодель 90-х Кейт Мосс под прицелом папарацци в Лондоне

Звезда подиума выбрала для гламурной вечеринки наряд с геометрическим рисунком.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс попала под прицел папарацци по пути на юбилейную вечеринку своего косметического бренда Cosmoss, которая прошла Apollo's Muse в Лондоне. Мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Великобритании.

Знаменитость оделась гламурно и элегантно, на ней было светлое длинное платье из легкой ткани, которое подчеркивало фигуру. У наряда была американская пройма, тонкая бретелька и вышивка пайетками спереди.

Образ звезда дополнила укладкой, легким макияжем, золотистыми босоножками и клатчем в руке из крокодиловой кожи.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Также на странице бренда в Instagram супермодель поделилась новым роликом снятым для рекламы одного из новых ароматов от Cosmoss.

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