Вау, какая: супермодель Алина Байкова показала роскошный образ в кружевном купальнике

Белый цвет ее пляжного наряда идеально оттенял бронзовый загар.
Супермодель Алина Байкова сейчас отдыхает на море, поэтому активно делится с подписчиками красивыми фотографиями с отпуска. На одном из последних кадров, опубликованных ею в Instagram, звезда позировала на яхте в нежном белоснежном купальнике от итальянского бренда Bikini lovers.
Пляжный наряд был раздельным и состоял из бюстье и плавок. Выполнен купальник был из нежной ткани с шитьем Сангалло и декорирован рюшами на чашках и на плавках.
Также у купальника были очень тонкие, практически незаметные бретельки. Стоимость такой вещи, согласно официальному сайту, 89 евро, но сейчас эта модель распродана.
Образ Алина дополнила оригинальными солнцезащитными очками в белой оправе и украшением от украинского бренда mari b.
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