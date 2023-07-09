Вау, какая: супермодель Алина Байкова показала роскошный образ в кружевном купальнике

Супермодель Алина Байкова сейчас отдыхает на море, поэтому активно делится с подписчиками красивыми фотографиями с отпуска. На одном из последних кадров, опубликованных ею в Instagram, звезда позировала на яхте в нежном белоснежном купальнике от итальянского бренда Bikini lovers.

Пляжный наряд был раздельным и состоял из бюстье и плавок. Выполнен купальник был из нежной ткани с шитьем Сангалло и декорирован рюшами на чашках и на плавках.

Также у купальника были очень тонкие, практически незаметные бретельки. Стоимость такой вещи, согласно официальному сайту, 89 евро, но сейчас эта модель распродана.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Купальник, как у Алины Байковой

Образ Алина дополнила оригинальными солнцезащитными очками в белой оправе и украшением от украинского бренда mari b.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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