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Вау, какая: Тина Кунаки блеснула фигурой в обтягивающем белом платье

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
791
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: Тина Кунаки блеснула фигурой в обтягивающем белом платье

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

26-летняя француженка похвасталась идеальной фигурой в обтягивающем белом платье.

Тина Кунаки активно ведет свой блог в Instagram и активно публикует снимки, показывая какую-то часть своей жизни публике. Любит модель и бывшая жена Венсана Касселя хвастаться стильными образами, а также кадрами с отпуска.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

На новом таком фото Тина как раз запечатлена в обтягивающем белом платье, одетом на голое тело. Она стоит босиком на полу, ее волосы распущены, и она широко улыбается, даже, пожалуй, смеется.

На других фото Кунаки показала несколько кадров с отдыха у бассейна. На ней одет зелено-желтый слитный купальник, идеально сидящий на ее фигуре.

(листайте фото вправо)

Тина выглядит роскошно. В прошлый раз звезда показывала снимки в оранжевом бикини, которые она сделала лежа на пляже.

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Дата публикации
Просмотры
791
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