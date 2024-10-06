Вау, какая: топ-модель Алессандра Амбросио подчеркнула ноги мини-платьем с рюшами и цветком

43-летняя бразильская топ-модель – Алессандра Амбросио – которая прославилась на весь мир сотрудничеством с брендом Victoria's Secret, посетила турнир с поло в Лос-Анджелесе. Это было не только спортивное, но и светское мероприятие, на котором также появились и другие знаменитости.

На Амбросио был образ от Модного дома Dolce & Gabbana. Она сочетала мини-платье оттенка айвори, которое украшал принт горох, рюши и большой цветок на груди, с лаконичными мюлями черного цвета.

В руке модель держала маленькую лаковую сумк уот бренда и дорполнила свой лук несколькими украшениями - браслетами на запястьях, крупными золотыми серьгами и романтичной прической. Макияж у Алессандры был нежный и без ярких акцентов.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Поскольку Алессандра - звезда Victoria's Secret, то пока остается загадкой - увидим ли мы ее и других модных легенд на подиуме. Дело в том, что бельевой бренд готовится к своему долгожданному возвращению - впервые с 2018 года состоится дефиле Victoria's Secret, в котором, как уже известно, примут участие Джиджи Хадид, Тайра Бэнкс, Тейлор Хилл и Палома Эльзессер.

Хедлайнером показа станет американская певица и актриса Шер. Впервые в истории бренда музыкальный лайн-ап будет состоять исключительно из женщин.

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