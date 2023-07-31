Вау, какая: трансгендерная звезда YouTube красным мини-платьем подчеркнула стройные ноги и пышную грудь

Знаменитости, чтобы привлечь к себе внимание, одевают откровенные наряды.

Папарацци подловили трансгендерную звезду YouTube Лилу Гибни, когда она шла на вечеринку по случаю 50-летия Кейт Бекинсейл в Лос-Анджелесе.

Знаменитость выглядела эффектно. Лила была одета в красное корсетное мини-платье с драпировкой, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Лила Гибни / Фото: Getty Images

Особенно соблазнительно выглядело откровенное декольте Гибни. Она похвасталась на камеру пышной сексуальной грудью.

Наряд Интернет-звезда дополнила леопардовыми босоножками с завязками на лодыжках и коричневой сумочкой от Fendi.

Лила распустила волосы, сделала макияж с прозрачным блеском на губах и розовый френч. Аутфит она дополнила золотым комплектом, состоявшим из цепочки и браслета.

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