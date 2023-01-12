Вау, какая: участница "Холостяка-12" в блестящем платье похвасталась пышным декольте и стройными ногами

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – поделилась в Instagram новыми фото своего роскошного образа с церемонии роз.

Девушка подчеркнула сексуальные формы золотистым платьем-бюстье длины макси, расшитым блестками. Наряд имел соблазнительное декольте и высокий разрез. Обула Голд золотые босоножки.

Марина Голд/Instagram

Эффектным дополнением к аутфиту была прическа с локонами, вечерний макияж с красной помадой и элегантные длинные серьги.

Марина Голд/Instagram

В посте Марина призналась, что принять участие в проекте "Холостяк" было ее мечтой.

"Я реально мечтала попасть в шоу "Холостяк", Я мечтала о камерах, о волшебных свиданиях. Открыть тайну "а как оно изнутри шоу?".. а что как я встречу там еще свою любовь? Реально ли влюбиться в таких условиях?

И я нашла там ответы на другие, более глубокие вопросы. Я нашла там реальную любовь… любовь к себе. Я открыла себя с новой стороны. Я убила страх камер, стала увереннее, совершила кучу ошибок, посмотрела на себя со стороны, нашла друзей и ответила на вопрос "а что, если завоевательница в отношениях с мужчиной — это я?"

Марина Голд/Instagram

Такой уникальный, ни на что не похожий опыт. Искусственный мир, где ты и еще 20 девушек должны проявлять себя, импрозировать, действовать или ждать…

Я благодарна всем, кто создал этот проект. Всем операторам, звукорежиссерам, редакторам, стилистам, визажистам и даже монтажерам. Реально, спасибо что не показали весь трэш что там случался. Спасибо за возможность почувствовать себя звездочкой", – написала Марина.

Напомним, ранее Марина Голд показала фото с отдыха на Гавайях, где она позировала на пляже в леопардовых плавках и без бюстгальтера.

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