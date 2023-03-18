Вау, какая: участница "Холостяка-12" в черном бикини продемонстрировала идеальную фигуру и сексуальный бюст

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram новую порцию пикантных фотографий с пляжа.

Актриса позировала на шезлонге в черном бикини на завязках, демонстрируя подтянутое идеальное тело и красивый рельеф.

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей/Instagram

Вика также похвасталась сексуальной фигурой, соблазнительным декольте и красивыми ногами, стоя.

Виктория Варлей/Instagram

Пляжный лук она дополнила черной бейсболкой, солнцезащитными очками, голубым джинсовым жакетом и черными сандалями.

Напомним, ранее Вика Варлей поделилась с фолловерами горячим фото, на котором она предстала в трусах и топлес.

Читайте также: