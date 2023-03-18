Вау, какая: участница "Холостяка-12" в черном бикини продемонстрировала идеальную фигуру и сексуальный бюст

Виктория Варлей показала фотографии с отдыха.
Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram новую порцию пикантных фотографий с пляжа.
Актриса позировала на шезлонге в черном бикини на завязках, демонстрируя подтянутое идеальное тело и красивый рельеф.
Вика также похвасталась сексуальной фигурой, соблазнительным декольте и красивыми ногами, стоя.
Пляжный лук она дополнила черной бейсболкой, солнцезащитными очками, голубым джинсовым жакетом и черными сандалями.
Напомним, ранее Вика Варлей поделилась с фолловерами горячим фото, на котором она предстала в трусах и топлес.
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