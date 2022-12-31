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Вау, какая: участница "Холостяка-12" в корсете и красном платье с вырезом сияла на церемонии роз

Вау, какая: участница "Холостяка-12" в корсете и красном платье с вырезом сияла на церемонии роз

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
520
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: участница "Холостяка-12" в корсете и красном платье с вырезом сияла на церемонии роз

Саша Погорелова в образе lady in red предстала перед холостяком.

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Погорелова опубликовала в Instagram видео, на котором она продемонстрировала свой эффектный образ с церемонии роз в десятом выпуске.

Саша предстала в атласном красном асимметричном платье с V-образным вырезом, которое с одной стороны обнажало ее стройные ноги. Талию девушка подчеркнула бежевым корсетом на молнии и с блестящей бахромой.

Аутфит Погорелова дополнила серебристыми босоножками. Волосы ей собрали в гладкий низкий пучок, сделали макияж с акцентом на красной помаде и украсили уши жемчужными серьгами. Красный маникюр и педикюр завершили лук Александры.

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На видео и фото появились и другие участницы проекта – Екатерина, Юлия и Марина, которые также выглядели прекрасно в роскошных нарядах.

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Дата публикации
Просмотры
520
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