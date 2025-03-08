Вау, какая: возлюбленная Криштиану Роналду посетила Неделю моды в наряде из кожи

Эффектная брюнетка посетила показ женской коллекции Ludovic de Saint Sernin осень-зима 2025-2026.

Доржина Родригес / Фото: Associated Press

Надела Джорджина наряд коричневого цвета, который включал топ с заклепками и халтером, а также мини-юбку и куртку. Декольте у топа было эффектным и подчеркивало красивую фигуру звезды.

Доржина Родригес / Фото: Associated Press

Также свой образ женщина дополнила небольшой сумкой, макияжем с блеском на губах и высокой прической-хвостом. На руках у Джорджины сверкали бриллиантовые кольца. Интересной деталью образа стала обувь, ведь она выбрала черные сапоги с корсетной шнуровкой - это один из главных трендов 2025 года.

Доржина Родригес / Фото: Associated Press

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