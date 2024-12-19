Вау, какая яркая: Блейк Лайвли посетила церемонию в гламурном наряде с пайетками

Она обожает гламурные наряды и часто экспериментирует с модой.

Звезда "Сплетницы" - актриса Блейк Лайвли - посетила церемонию вручения премии Beauty Inc Awards 2024, которая прошла в Нью-Йорке.

Она, как любительница ярких и гламурных нарядов, решила выбрать для этого мероприятия тотал-лук от бренда Sergio Hudson из коллекции весна-лето 2025.

Наряд включал в себя свободную рубашку, полностью расшитую мелкими пайетками, которую носила на голое тело, а также прямые брюки, декора на которых не было. Носила их Блейк в сочетании с желтой сумкой от Chanel и необычными туфлями с разноцветными шипами и гавайским принтом от Christian Louboutin. Завершали лук актрисы массивные серьги в ушах, макияж и роскошная укладка.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Посетила это мероприятие актриса после того, как была замечена папарацци в белой рубашке своего мужа Райана Рейнольдса от бренда Bode, которая также была свободного фасона.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

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