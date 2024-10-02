Вау, какая яркая: бывшая жена Джонни Деппа - Ванесса Паради - посетила гала-концерт в Париже

Знаменитость любит необычные наряды и бренд Chanel.
51-летняя французская актриса, модель и певица - Ванесса Паради - посетила гала-концерт в опере Гарнье, который был посвящен открытию балетного сезона.
Перед камерами бывшая супруга скандального Джонни Деппа позировала в ярко-розовом платье с опущенной линией плеча и множеством рюш украшенных плиссировкой. Образ женщина дополнила макияжем и прической с легкими локонами.
Это мероприятие Ванесса посетила сразу после показа коллекции весна-лето 2025 Модного дома Chanel. Она на протяжении многих лет является амбассадором этой марки, поэтому шоу не пропускает.
На мероприятие она надела разноцветное платье, полностью расшитое мелкими цветами. Также Паради накинула на плечи черное твидовое пальто, обула сапоги на платформе и завершила лук ярким розовым шарфом с принтом в виде роз.
Также мероприятие посетила Шарлотта Казираги - внучка покойной княгини Монако Грейс Келли. Отличилась она тем, что надела серьги за 87 тысяч долларов.
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